Milano Cortina 2026 Heraskevych perde il ricorso | confermata la squalifica per il casco

Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino, ha perso il ricorso e resta fuori dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La causa è il casco con le immagini di atleti ucraini morti in guerra, che ha violato le regole di sicurezza delle competizioni. La decisione è stata confermata dopo un'udienza durata diverse ore, in cui si è ribadito che il casco non rispettava i parametri di omologazione richiesti.

(Adnkronos) – Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha perso il ricorso contro la squalifica dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver gareggiato con un casco raffigurante le immagini di atleti ucraini, caduti nella guerra con la Russia. A renderlo noto è stata la Corte arbitrale dello sport, che ha comunicato di aver "respinto la richiesta dell'atleta.