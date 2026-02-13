Milano-Cortina 2026 curling maschile | sconfitta per l’Italia contro la Germania

L’Italia ha perso contro la Germania nel torneo di curling maschile a Pechino 2026, perché il ghiaccio si è rivelato più difficile del previsto. La partita si è giocata su un manto ghiacciato molto scivoloso, che ha complicato le giocate degli azzurri. Durante il match, i tedeschi hanno sfruttato meglio le condizioni e hanno ottenuto una vittoria netta.

Il ghiaccio sa essere un padrone crudele e la serata olimpica di Pechino 2026 lo ha confermato nel modo piu amaro possibile per i colori azzurri. La nazionale maschile di curling si è arresa alla Germania al termine di una battaglia tattica estenuante risolta solo al supplementare con il punteggio di 6-5. La sconfitta brucia non solo per il valore del risultato in ottica classifica ma soprattutto per le modalita con cui è maturata dato che l’Italia ha giocato alla pari contro una compagine tedesca solida e cinica capace di sfruttare ogni minima sbavatura dei nostri atleti proprio nel momento decisivo della sfida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano-Cortina 2026, curling maschile: sconfitta per l’Italia contro la Germania LIVE Italia-Germania 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta bruciante all’extra-end L’Italia ha perso contro la Germania 5-6 all’extra-end durante la partita di curling ai Giochi Olimpici, a causa di una scelta strategica nel finale che non ha pagato. LIVE Italia-Germania 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta all’extra-end degli azzurri! Gli azzurri di curling hanno perso contro la Germania 5-6 all’extra-end, a causa di un errore durante l’ultimo lancio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Curling, Milano Cortina 2026: Constantini e Mosaner sono medaglia di bronzo nel doppio misto!; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: l'Italia vince nel curling. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard ... tg24.sky.it Milano Cortina 2026: in corso pattinaggio di figura e hockey. Curling: Germania-Italia 6-5Il kazako Shaidorov conquista l’oro nel pattinaggio di figura Il kazako Mikhail Shaidorov vince la medaglia d’oro nel pattinaggio di figura, grazie a un programma ambizioso e alle cadute dello statuni ... msn.com MILANO CORTINA | Vonn: 'Domani un quarto intervento, poi tornerò a casa e ne farò un altro' VIDEO #ANSA facebook Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com