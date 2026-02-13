Milan scelta fatta | ecco il bomber Premier

Il Milan ha deciso di puntare forte sull’attacco. La società sta cercando un bomber proveniente dalla Premier League, pronto a dare una svolta alla fase offensiva della squadra. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi concreti su questa trattativa, che potrebbe cambiare le carte in tavola per i rossoneri.

Il Milan prepara una strategia mirata a elevare il livello offensivo, puntando su elementi in grado di imprimere una svolta decisiva sia in campionato sia in competizioni internazionali. La costruzione della nuova fase della squadra passa attraverso una gestione oculata del reparto avanzato, con l’obiettivo di ottenere leadership, gol pesanti e continuità di rendimento nel tempo. La dirigenza sta valutando profili di alto livello, privilegiando operazioni chiare e immediate rispetto a scommesse o interventi parziali. Dopo l’arrivo di un attaccante esperto in grado di reggere il confronto con i migliori, si analizzano diverse opzioni per garantire una figura di riferimento al nuovo ciclo rossonero.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il mercato del Milan si avvicina e la società ha già definito la strategia per rinforzare la squadra durante la finestra invernale.

