Milan ricordi l’andata con il Pisa? Gli errori da evitare e una differenza cruciale

Il Milan ha subito un pareggio contro il Pisa all’andata a causa di alcune disattenzioni difensive. La squadra di Allegri sa che deve migliorare, soprattutto nel reparto arretrato, per evitare di ripetere gli stessi errori e portare a casa i tre punti. Il match di ritorno si avvicina e i rossoneri vogliono dimostrare di aver imparato dai passati sbagli.

Pisa-Milan, una partita davvero molto importante per i rossoneri. Il Diavolo deve per forza vincere per cercare di mantenere la scia dell'Inter (al momento a più 8 con una partita in più) che in questo turno di Serie A avrà una partita molto complicata contro la Juventus. Per la squadra di Allegri una giornata di campionato da non sprecare, proprio per la sfida tra nerazzurri e bianconeri e tra Roma e Napoli, tutte squadre in lotta con i rossoneri per un posto che potrebbe valere la partecipazione alla prossima Champions League. La partita contro il Pisa non è da sottovalutare, nonostante i nerazzurri abbiano fatto fatica in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

