Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare formazione nel match contro il Pisa, provocando il ritiro di Leão e Pulisic dalla formazione iniziale. La scelta deriva dalla volontà di dare spazio a nuovi giocatori e rinnovare il look della squadra, anche se i due attaccanti più offensivi restano in panchina. La partita si gioca questa sera allo stadio Romeo Anconetani, con il tecnico che punta a ottenere una vittoria importante.

Massimiliano Allegri stravolge il Milan per l’anticipo della venticinquesima giornata contro il Pisa, escludendo contemporaneamente Rafael Leão e Christian Pulisic dall’undici titolare. La decisione del tecnico livornese, maturata a ridosso del fischio d’inizio alla Cetilar Arena, risponde a una strategia di gestione conservativa in vista del tour de force di fine febbraio. Entrambi i calciatori siedono regolarmente in panchina, confermando l’assenza di nuovi infortuni ma evidenziando una condizione atletica non ancora ottimale per sostenere i novanta minuti. Il piano tattico rossonero vira verso un solido 3-5-1-1, dove l’equilibrio prevale sulla spinta offensiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ribaltone Allegri a Pisa: Leão e Pulisic fuori dai titolari

Sabatini commenta la narrazione sul Milan di Allegri, evidenziando come Pulisic e Leao siano stati titolari insieme solo una volta.

Il Milan sta lavorando duramente per recuperare Pulisic e Leao in vista della partita di venerdì contro il Pisa.

Argomenti discussi: Addio Vlahovic, il Milan ha scelto un altro pupillo di Allegri: obiettivo Moise Kean, c'è il piano per convincere la Fiorentina; Annuncio Mateta, arriva l’ennesimo ribaltone sul futuro della punta francese; Milan piano anti-Inter | Allegri tenta il colpaccio scudetto con il ritorno di Leao; Annuncio Mateta arriva l’ennesimo ribaltone sul futuro della punta francese.

Milan, Allegri: «A volte siamo un po' fragili, bisogna essere un po' più cattivi. Out Pavlovic e Fullkrug»Due pareggi con Genoa e Fiorentina hanno frenato la corsa del Milan, ora impegnato contro il Como. Non sarà una gara facile: «Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una ... ilmessaggero.it

Caos Milan, ribaltone in panchina: Instabilità a livello societarioPoi è arrivato il giorno della separazione e l’allenatore portoghese è ripartito dall’Arabia Saudita, più precisamente dall’Al-Ittihad. Ma oggi Conceicao si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ... diregiovani.it

La chiude Rabiot! Ribaltone e vittoria per il Milan a Como #ComoMilan - facebook.com facebook

Si avvicina la gara di campionato, importantissima per le ambizioni del Club #MilanRossoneri #Milan x.com