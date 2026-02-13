Milan Primavera Di Siena operato al ginocchio dopo l’infortunio con la Roma | i dettagli

Andrea Di Siena, attaccante della Primavera del Milan, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo l’infortunio durante la partita contro la Roma. Il club rossonero ha confermato che l’operazione è andata bene e che il giocatore dovrà seguire un percorso di recupero. La lesione aveva causato preoccupazione tra i tifosi, che ora attendono aggiornamenti sui tempi di rientro.

"AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Andrea Di Siena è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita. Di Siena inizierà tra circa quindici giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale diramato dal Milan sull'infortunio del calciatore della Primavera di Giovanni Renna Andrea Di Siena. L'esterno classe 2006 si era infortunato lo scorso 3 gennaio.