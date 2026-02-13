Milan-Pisa | inizio di un trittico decisivo

Venerdì 13 febbraio 2026, ore 20:45: l’Arena Garibaldi di Pisa ospita il match tra Pisa e Milan, primo di tre incontri cruciali in un trittico che potrebbe determinare il destino dei rossoneri nella corsa scudetto. La partita si svolge in un momento di grande pressione per il Milan, che cerca di risollevarsi dopo alcune sconfitte recenti, e il motivo principale di questa sfida è la necessità di punti per mantenere il passo delle prime della classe. Un dettaglio che distingue questa partita è il ritorno di un ex calciatore pisano, ora in forza ai rossoneri, che potrebbe avere un ruolo chiave nell

Venerdì 13 febbraio 2026, ore 20:45: l'Arena Garibaldi accoglie Pisa-Milan, match d'apertura della 25ª giornata di Serie A che segna l'inizio di un trittico decisivo per i rossoneri. Massimiliano Allegri guarda a questa trasferta come al primo passo di un mini-ciclo che include il recupero con il Como (mercoledì 18)