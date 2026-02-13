Milan-Pisa | inizio di un trittico decisivo

Il match tra Pisa e Milan, giocato venerdì 13 febbraio alle 20:45 all’Arena Garibaldi, è stato il primo di tre incontri consecutivi che potrebbero influenzare in modo decisivo il cammino dei rossoneri in questa fase della stagione. La partita si è svolta in un clima teso, con i tifosi pisani che hanno riempito lo stadio per sostenere la squadra locale, mentre i milanisti sperano di riscattarsi dopo alcune prestazioni deludenti.

Venerdì 13 febbraio 2026, ore 20:45: l’Arena Garibaldi accoglie Pisa-Milan, match d’apertura della 25ª giornata di Serie A che segna l’inizio di un trittico decisivo per i rossoneri. Massimiliano Allegri guarda a questa trasferta come al primo passo di un mini-ciclo che include il recupero con il Como (mercoledì 18) e poi Parma e Cremonese, prima del big match derby contro l’Inter nel weekend del 7-8 marzo. Il tecnico torna in un luogo simbolico: proprio a Pisa, nel 1989, debuttò in Serie A da giocatore con la maglia toscana. Un esordio che Allegri ricorda con affetto (“luogo caro a Max”), ma oggi il focus è sul presente Dalla panchina del Milan arrivano rinforzi preziosi. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan-Pisa: inizio di un trittico decisivo Milan, ansia Pulisic per la trasferta di Pisa: oggi il test decisivo in gruppo Christian Pulisic si gioca tutto oggi a Pisa. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Serie A, Pisa-Milan 1-2: i toscani restano in fondo classifica - Pisa-Milan 1-2: i toscani restano in fondo classifica; Verso Pisa-Milan, la curva scuote il tifo: Non è il momento di smobilitare; Pisa-Milan in Serie A stasera: le formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pisa-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv. Pisa-Milan 1-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Modric, gli highlightsPisa-Milan di Serie A 1-2: il risultato finale, gol di Loftus-Cheek, Loyola e Modric. Gli highlights, la cronaca e il tabellino PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (86? ... fanpage.it Il Milan vince di misura in casa del Pisa (1-2): decisivo nel finale il gol di ModricCon i tre punti conquistati oggi, il Milan si porta a 53 punti, a cinque lunghezze dall'Inter (a parità di partite, l'Inter gioca domani mentre i rossoneri recupereranno la partita contro il Como in ... 90min.com Così Massimiliano Allegri dopo la vittoria del suo Milan contro il Pisa #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli facebook Contro il Pisa è arrivata la prima vittoria del Milan contro una neopromossa: i dati dei rossoneri x.com