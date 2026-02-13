Fullkrug entra nella formazione dell’AC Milan e si prepara a essere il jolly dalla panchina durante la trasferta di Pisa, dopo aver convinto Allegri negli ultimi allenamenti con la sua versatilità e determinazione.

Alla vigilia della sfida esterna contro il Pisa (venerdì 13 febbraio 2026, ore 20:45), l’AC Milan definisce gli ultimi dettagli tattici con Massimiliano Allegri che punta su rotazioni mirate e su un attacco capace di adattarsi alle diverse fasi della partita. I rossoneri non possono permettersi distrazioni in un calendario che prevede tre incontri ravvicinati: dopo i toscani arriveranno Como (recupero) e Parma In attacco emerge chiaramente il ruolo di Niclas Füllkrug come cambio di peso e di spessore nei secondi tempi. Il tedesco, arrivato in prestito dal West Ham nel mercato invernale con opzione di riscatto intorno ai 5-14 milioni di euro (a seconda delle fonti), ha festeggiato da poco 33 anni indossando la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan-Pisa: Fullkrug jolly dalla panchina

Il match tra Roma e Milan, valido per la 22ª giornata di Serie A, si disputa allo stadio Olimpico.

Il Milan torna in campo a Pisa, dove leao e Pulisic sono tornati ad allenarsi con il gruppo ma partiranno dalla panchina, in una partita che mette in evidenza la prudenza di Pioli dopo le ultime settimane di assenze e infortuni.

