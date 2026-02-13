Il Milan sta cercando di rinforzare la propria rosa con diverse trattative in corso. I dirigenti hanno contattato il centrocampista americano Weston McKennie, mentre si intensificano le voci su un possibile arrivo di Robert Lewandowski e Christian Pulisic. Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un confronto importante con la società, alimentando le speculazioni sul suo futuro. La sessione di mercato si infiamma, e i tifosi restano in attesa di novità concrete.

Milan, questa sera la squadra di Massimiliano Allegri torna in campo: sfida contro il Pisa molto importante, anche perché in questo turno di campionato ci saranno le sfide tra Inter e Juventus e tra Napoli e Roma. Il Diavolo deve guadagnare punti. Spazio comunque a notizie di calciomercato: i possibili colpi a zero Lewandowski e McKennie. Un retroscena su Ibrahimovic e le voci inglesi su Pulisic. Ecco le top news del 13 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Il giornalista Matteo Moretto in un suo pezzo per il sito di 'Marca' parla di un retroscena di calciomercato. Secondo quanto scritto in estate Zlatan Ibrahimovic avrebbe parlato con Victor Munoz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, contatto per McKennie. Lewandowski ancora in corsa. Bomba Pulisic. Ibrahimovic ha parlato con …

Approfondimenti su bomba pulisic

In vista della sfida contro il Torino, il Milan si concentra sulle condizioni di Pulisic e sulle strategie di mercato, con l'attenzione rivolta a Lewandowski e al possibile sostituto di Maignan.

Ultime notizie su bomba pulisic

Argomenti discussi: Tutti pazzi per McKennie in scadenza: il Milan, l’Inter e la posizione della Juventus; Juventus, doppietta di rinnovi: Spalletti e McKennie imprescindibili; Su McKennie c'è pure il Milan: primi contatti avvenuti. E occhio a 2 fattori; Milan make initial contact for Juventus’ Weston McKennie.

Rinnovo McKennie in stallo con la Juve: spunta l’ombra di Allegri sul calciatoreIl tecnico del Milan, secondo il giornalista Longo, avrebbe inviato un sms al centrocampista americano per sondare le sue volontà ... it.blastingnews.com

Juve, occhio alla situazione McKennie: spunta il MilanLa Juventus deve cercare di chiudere il più in fretta possibile la trattativa per il rinnovo di contratto di Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA che ... tuttojuve.com

#calciomercato #milan #SempreMilan #Pulisic Bomba Pulisic dall'Inghilterra: "Apertura alla Premier League. Il Milan informato che ..." x.com

«BOMBA MCKENNIE: IL MILAN PROVA LO SCIPPO ALLA JUVE! CONTATTI AVVIATI PER IL CENTROCAMPISTA AMERICANO: DECISIVI ALLEGRI E PULISIC!» #McKennie #Milan #Calciomercato #Allegri #Pulisic #Juventus - facebook.com facebook