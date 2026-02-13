Milan a Pisa per la fuga Champions | Allegri punta sulla settimana degli scontri diretti

Il Milan di Max Allegri è arrivato a Pisa ieri sera, pronto a sfidare i toscani nell'anticipo di questa sera all’Arena Garibaldi, convinto che questa partita possa rappresentare una tappa importante nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Il sipario sulla venticinquesima giornata di Serie A si alza stasera all’Arena Garibaldi, dove il Milan di Max Allegri affronta il Pisa in un anticipo che profuma di opportunità strategica. Dopo il riposo forzato imposto dalle celebrazioni per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 — che hanno fatto slittare la sfida con il Como al prossimo 18 febbraio — i rossoneri tornano in campo con un obiettivo cristallino: consolidare la piazza d’onore e accorciare il divario dall’Inter capolista. Il calendario, in questo senso, offre un assist formidabile al tecnico livornese, poiché il turno mette a confronto diretto tutte le principali inseguitrici nei due grandi summit della giornata: Inter-Juventus e Napoli-Roma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

