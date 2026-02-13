Michela un bronzo che vale oro | La Moioli never dies porto i segni sul mio volto Ci credevo

Michela Moioli ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, un risultato che le ha richiesto di superare un infortunio e molte difficoltà. La sciatrice ha raccontato di aver portato i segni di quella caduta sul volto, ma di aver sempre creduto in sé stessa. In sole 48 ore, dalla corsa in ospedale dopo un incidente durante l’allenamento alla conquista di un podio olimpico, Michela ha dimostrato di non arrendersi mai. Tra tutte le imprese della sua carriera, questa medaglia a Milano-Cortina 2026 si distingue come una delle più significative.

“In 48 ore sono passata dall’ospedale per la caduta in allenamento alla medaglia olimpica”. Tra tutte le imprese compiute da Michela Moioli nella sua carriera, forse quella di Milano-Cortina 2026 è la più speciale di tutte. Un bronzo olimpico nell’individuale di snowboard cross, che vale però come un oro per le circostanze in cui è arrivato. La sua terza medaglia a cinque cerchi dopo l’oro del 2018 a Pyeongchang in individuale e l’argento a squadre a Pechino 2022. La trentenne di Alzano Lombardo rischiava di non partecipare nemmeno a questa gara. Attesissima, perché nella sua Livigno, ormai seconda casa, perchè le radici bergamasche non possono essere scavalcate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Michela Moioli ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo aver affrontato una caduta a Sochi che sembrava aver messo fine alla sua carriera.

Michela Moioli ha recuperato terreno e conquistato il bronzo dopo una partenza difficile nella finale di Snowboard Cross Femminile.

