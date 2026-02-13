Michela Moioli un bronzo più forte del dolore La bergamasca sale sul podio anche nelle Olimpiadi di casa

Michela Moioli si è guadagnata il bronzo alle Olimpiadi di casa, nonostante un infortunio durante gli allenamenti. La bergamasca ha subito un trauma facciale lieve, che ha rischiato di compromettere la sua preparazione, ma ha saputo superare il dolore e arrivare al podio. La sua determinazione ha dimostrato che anche le difficoltà più dure non fermano chi lotta con volontà.

Livigno, 13 febbraio 2026 – Mercoledì, due giorni prima delle gare, la paura in allenamento. Un trauma facciale lieve, ma che comunque aveva generato il timore di non poter essere al top della condizione sprecando così il lavoro di mesi. E invece Michela Moioli si conferma una campionessa e sulla pista casalinga di Livigno conquista un ottimo bronzo nello snowboard femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina. Italy's Michela Moioli reacts after finishing first in the snowboard women's cross semi final 2 during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Livigno Snow Park, in Livigno (Valtellina), on February 13, 2026.