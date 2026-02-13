Michela Moioli non al meglio | Non occorre far vedere la mia faccia Ho dei graffi ma sono qui

Michela Moioli, ancora con alcuni graffi sul volto dopo una caduta durante l’allenamento, si presenta ai microfoni dicendo: “Non occorre far vedere la mia faccia. Ho dei graffi, ma sono qui”. La campionessa di snowboardcross, che ha riportato una forte botta alla testa, ha comunque ottenuto il sesto tempo nel seeding round delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, assicurandosi subito un posto in finale.

Arrivano buone risposte da Michela Moioli. Nonostante una forte botta alla testa rimediata durante una sessione di allenamento, l’azzurra ha strappato il sesto tempo in occasione del seeding round di snowboardcross valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ottenendo subito la garanzia del pass per la fase finale. Nello specifico l’oro di Pyeongchang 2018 ha raccolto un gap di 1.34 rispetto alla prima della classe Adamczykova, leader davanti alla transalpina Casta (+0.50) ed alla svizzera Wiedmer (+0.83). Intercettata dai microfoni della RAI, la nostra portacolori ha commentato brevemente quanto fatto, rassicurando sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

