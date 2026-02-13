Michela Moioli | Il sorriso è quello che conta Ogni medaglia ha la sua storia questa ha un significato particolare

Michela Moioli ha vinto il bronzo ai Mondiali di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto altre medaglie in passato. La sua vittoria arriva in un momento difficile, quando ha dovuto superare un infortunio che le ha impedito di prepararsi al meglio. La sportiva ha detto che il sorriso conta più di tutto, perché ogni medaglia rappresenta una storia personale e un successo importante.

Michela Moioli, un’altra medaglia. Dopo l’oro di PyeongChang 2018, dopo l’argento a squadre di Pechino 2022, arriva anche il bronzo di Milano Cortina 2026. Il tutto a due giorni di distanza dal trauma facciale che ha fatto tremare tutti gli appassionati: è per questo che un posto sul podio, con questa storia alle spalle, vale molto più di tanto. Queste le parole della lombarda alla Rai, dov’era in quel momento collegata anche Arianna Fontana con tanto di complimenti della pattinatrice e ringraziamenti di Moioli: “ Non ho tantissime parole, è stata lunga, difficilissima. Adesso faccio vedere le ferite. 🔗 Leggi su Oasport.it

Michela Moioli, la snowboarder che ha già vinto tutto, si prepara alla sfida olimpica di Milano-Cortina 2026.

