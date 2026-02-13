Michela Moioli ce la fa | regolarmente in gara a Livigno è 6ª dopo la prima run

Michela Moioli, tornata in gara a Livigno dopo l’incidente di giovedì, si piazza al sesto posto dopo la prima run di snowboard cross. La campionessa italiana, che aveva temuto di dover rinunciare, ha deciso di scendere in pista nonostante il dolore, dimostrando grande determinazione. Un dettaglio che fa capire quanto tenga a questa gara, anche se la sua condizione resta da valutare.

Passata la paura per Michela Moioli, che dopo l’incidente di giovedì nella mattina di venerdì 13 febbraio ha regolarmente preso parte alla prima run di snowboard cross sulla pista di Livigno. La bergamasca era stata sfortunata protagonista di un incidente in cui aveva rimediato un trauma facciale a seguito di uno scontro in pista con un’avversaria. “Decidiamo domani mattina, oggi è andata a fare una passeggiata” aveva detto Cesare Pisoni, direttore sportivo della Nazionale Italiana di Snowboard, ai microfoni di Raisport, specificando come “tutti i referti sono negativi”. leggi anche. Snowboard cross Caduta in allenamento per Michela Moioli, trauma facciale e gara a rischio: “Si deciderà domattina”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Michela Moioli è caduta prima della gara a Livigno, sbattendo la testa durante l’inspection in pista di ieri.

Michela Moioli cade durante una prova alle Olimpiadi di Pechino, riportando un trauma facciale dopo essere scivolata a causa di una caduta di un’altra atleta; nonostante il dolore, la bergamasca sarà comunque al cancelletto di partenza per la gara.

Michela Moioli ce la fa: regolarmente in gara a Livigno, è 6ª dopo la prima runDopo la caduta di giovedì la bergamasca non è mancata in gara: buon tempo nelle qualificazioni del mattino. Dalle 13.30 il via alle batterie, intorno alle 15 prevista la finale ... bergamonews.it

Milano Cortina, la diretta: snowboard cross, sesto tempo per Michela Moioli. Alle 11.45 i 10 km TL di sci di fondo, poi il biathlonGrande attesa per la 10 km tecnica libera degli uomini. In gara per l'Italia Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz e Simone Mocellini. Dopo il settimo end, l'Italia è in vantaggio per 7-4 sulla ... ilgazzettino.it

Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p x.com