Michela Moioli Bronzo | Terza Medaglia in Tre Olimpiadi Dopo l' Infortunio

Michela Moioli si aggiudica la medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026, dimostrando grande determinazione dopo un infortunio che l’aveva rallentata. La snowboarder italiana ha superato le difficoltà e si è fatta strada tra le migliori, portando a casa il suo terzo podio olimpico consecutivo. La sua performance sorprende gli appassionati di sport in tutto il paese.

Terza medaglia in tre Olimpiadi per Michela Moioli che conquista uno splendido bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026. Dopo l' oro a PyeongChang 2018 e l' argento nel mixed team a Pechino 2022 la campionessa 30enne bergamasca festeggia in casa un podio straordinario dopo un quadriennio difficile a livello di infortuni, ultimo il trauma facciale riportato in allenamento appena due giorni prima della gara olimpica che avrebbe potuto compromettere tutto. Rivivi la corsa di Michela Moioli dagli ottavi in su con una prestazione che dimostra carattere, determinazione e classe cristallina nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi anni.

Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross ai Giochi Olimpici, portando a casa la sua terza medaglia consecutiva grazie a una rimonta in semifinale e a una gara tatticamente impeccabile in finale.

Michela Moioli conquista ancora una medaglia alle Olimpiadi, questa volta il bronzo nello snowboard.

