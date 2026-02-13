Meteo le previsioni in Campania per venerdì 13 febbraio 2026

Il cielo sopra Napoli si mantiene nuvoloso questa mattina, con alcune schiarite che si fanno strada tra le nuvole basse, causate dall’umidità proveniente dal mare. La pressione atmosferica stabile favorisce un clima fresco, con temperature che oscillano intorno ai 10 gradi. Nel pomeriggio, le nuvole si addensano ulteriormente, ma non sono attese precipitazioni significative, mentre il vento proveniente dal mare aumenta di intensità, portando un’aria frizzante.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Avellino – Ad Avellino giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2092m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – A Benevento giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

Questa mattina in Campania il cielo è molto nuvoloso, soprattutto ad Avellino, dove ci sono deboli piogge.

