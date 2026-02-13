Meteo il Ciclone di San Valentino si sta per abbattere sull' Italia | allarme per venti da uragano e mareggiate fino a 7 metri le previsioni

Un ciclone proveniente dalla Bretagna si sta dirigendo verso l’Italia, causando preoccupazione tra le autorità e i cittadini. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità da uragano, mentre il mare si solleverà fino a sette metri, minacciando le coste. Le previsioni indicano che il maltempo più intenso arriverà tra sabato 14 e martedì 18 febbraio, portando anche onde enormi che metteranno a rischio le aree costiere.

Previsioni meteo allarmanti. Un ciclone in arrivo dalla Bretagna investirà l’Italia tra sabato 14 e martedì 18 febbraio 2026, portando maltempo diffuso, venti da uragano, piogge intense e mareggiate. Secondo "3BMeteo", Tirreno, Sardegna, Sicilia e medio-basso Adriatico saranno le aree più colpite, con raffiche fino a 100 kmh e onde fino a sette metri. Anche Appennino e Valpadana subiranno venti sostenuti, mentre tutte le regioni dovranno fare i conti con neve e mari molto mossi. Sabato 14 febbraio Il ciclone darà il via a piogge e temporali diffusi su tutto il Paese. Al Nord cieli coperti e neve sulle Alpi e sugli Appennini dai 900-1. 🔗 Leggi su Leggo.it

L’Italia si prepara a affrontare un weekend difficile.

Il ciclone di San Valentino ha portato piogge intense e venti forti su tutta l’Italia, creando disagi soprattutto nelle zone costiere e nelle città del Nord.

