Meteo il ciclone di San Valentino si abbatte sull' Italia | chi avrà un weekend da incubo

Un forte ciclone si è formato sulla Bretagna e si sta dirigendo verso il Golfo del Leone, causando venti di uragano a Marsiglia e mettendo a rischio la Corsica nel fine settimana di San Valentino. La perturbazione sta intensificandosi, come mostrano le immagini satellitari, e porterà maltempo intenso su molte regioni italiane. Le previsioni indicano che il vortice si avvicinerà alle coste francesi tra venerdì e sabato, portando piogge abbondanti e venti fortissimi.

Un vortice ciclonico, già visibile dalle immagini satellitari sulla Bretagna, sta approfondendosi e si sposterà verso il Golfo del Leone con venti di uragano su Marsiglia, raggiungendo la Corsica nella notte tra venerdì e sabato 14 febbraio 2026. Questo darà il via a una nuova intensa fase di maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge diffuse, temporali, venti tempestosi e mareggiate, soprannominata “ciclone di San Valentino”. La fase perturbata durerà circa due giorni, con un miglioramento a partire da domenica soprattutto al Nord e in parte del Centro. Sabato 14 febbraio (San Valentino): Al Nord molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse in pianura, rovesci o temporali e neve sulle Alpi dai 9001000 m, in calo serale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Un ciclone proveniente dalla Bretagna si sta dirigendo verso l’Italia, causando preoccupazione tra le autorità e i cittadini.

Meteo, il Ciclone di San Valentino si sta per abbattere sull'Italia: allarme per venti da uragano e mareggiate fino a 7 metri, le previsioniPrevisioni meteo allarmanti. Un ciclone in arrivo dalla Bretagna investirà l’Italia tra sabato 14 e martedì 18 febbraio 2026, ... msn.com

Meteo, arriva in Sicilia il ciclone di San Valentino. Attesi temporali e forti ventiIl ciclone di San Valentino è pronto a fare il suo turbolento ingresso sull'Isola: nessun attimo di respiro per la sicilia. newsicilia.it

