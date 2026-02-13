Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend di San Valentino

A Genova, il cielo si è fatto grigio questa mattina, con piogge intense che stanno interessando tutta la Liguria, causate da una perturbazione atlantica in movimento verso nord. Gli esperti di 3BMeteo prevedono che le precipitazioni continueranno fino a domenica, con temperature che resteranno sotto i 10 gradi. Un dettaglio che distingue questa ondata di maltempo è la forte intensità delle piogge, che ha già provocato alcune criticità in alcune zone della città.

Arriva un nuovo fine settimana, quello di San Valentino. Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per Genova e la Liguria tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. Venerdì 13 febbraio è ancora in vigore l'avviso per mareggiata intensa in Liguria (a questo link i dettagli). Sarà una giornata con cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio e possibili deboli piogge in serata. Temperature comprese tra i 10 e i 16°C. Per il resto della Liguria, la pioggia arriverà già nel pomeriggio sulla riviera di ponente. Sabato 14 febbraio a Genova sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, con ulteriore miglioramento serale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

