Metal Gear stava per diventare un FPS di Kojima e Zampella

Durante il DICE Summit, Hideo Kojima e Jason Zampella hanno discusso di un progetto mai realizzato: un Metal Gear Solid in prima persona. La loro intenzione era di rivoluzionare la serie, abbandonando lo stile stealth per concentrarsi su un gameplay più frenetico e diretto, ma alla fine l’idea è rimasta sulla carta, lasciando traccia solo nelle parole degli sviluppatori.

Metal Gear Solid: La Rivoluzione FPS Mai Realizzata di Kojima e Zampella. Un’idea audace, emersa durante il DICE Summit e destinata a rimanere un sogno incompiuto, avrebbe potuto trasformare Metal Gear Solid, iconica saga stealth, in uno sparatutto in prima persona. La collaborazione tra Hideo Kojima e Vince Zampella, visionari del settore, avrebbe esplorato un’evoluzione radicale per il franchise, bloccata dalla prematura scomparsa di Zampella nel 2025. Un progetto che, se realizzato, avrebbe riscritto la storia dei videogiochi. Le Origini dell’Idea: Un Incontro di Visioni. L’idea di un Metal Gear Solid in prima persona nasce dalle conversazioni tra Hideo Kojima e Vince Zampella tra il 2008 e il 2009, immediatamente dopo l’uscita di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.🔗 Leggi su Ameve.eu

