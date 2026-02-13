Messina | via libera a spese legali per l’amministrazione il Pd denuncia priorità ignorate su povertà e Iran

In città si apre uno scontro tra amministrazione e opposizione. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sulle spese legali, autorizzando spese che il Pd ritiene inutili. I democratici sottolineano come siano state ignorate questioni più urgenti, come la povertà e i rapporti con l’Iran, che invece meritavano attenzione. La maggioranza difende la scelta, ma il dibattito si accende.

Approvato il regolamento sulle spese legali a Messina, il Pd protesta per la mancata discussione di altre questioni urgenti. Il consiglio comunale di Messina ha dato il via libera al nuovo regolamento sul patrocinio legale e sul rimborso delle spese legali per dipendenti e amministratori del Comune, con 20 voti a favore, un contrario e nessun astenuto. La decisione, avvenuta nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, è stata accompagnata dalle proteste del Partito Democratico, che ha lamentato la mancata trattazione di mozioni cruciali riguardanti la povertà alimentare e la condanna delle violenze in Iran.

