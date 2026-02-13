Messaggio a Marotta | Sogno di tornare all’Inter

Marotta ha ricevuto un messaggio chiaro da un suo ex giocatore: “Sogno di tornare all’Inter”. La richiesta arriva direttamente dal centrocampista, che ha spiegato di voler rientrare nella squadra nerazzurra, dove è cresciuto e ha iniziato la carriera. La sua volontà si lega anche al desiderio di chiudere la carriera nel club che gli ha dato i primi stimoli. La trattativa potrebbe sbloccarsi già al termine di questa stagione, secondo fonti vicine all’entourage.

Il suo riapprodo in nerazzurro potrebbe avvenire già al termine di questa stagione Sogna di tornare all'Inter, dove è nato e calcisticamente cresciuto. Il suo è un messaggio forte e chiaro all'indirizzo della dirigenza nerazzurra in vista della prossima stagione. Aleksandar Stankovic vuole, anzi sogna di rivestire la maglia nerazzurra dell'Inter. Lo ha dichiarato lui stesso nell'intervista concessa a 'Sky Sport': "Ho cominciato a giocare a calcio a quattro anni con la maglia dell'Inter addosso – le parole del centrocampista figlio d'arte – Vivevo a cento metri da San Siro, rimane un sogno giocare per l'Inter come per tanti bambini interisti.