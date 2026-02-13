Merz, Meloni, Draghi e Monti si sono trovati ieri a Bruxelles per discutere dei limiti da mettere in campo per impedire che una nuova Europa perda le proprie radici, soprattutto dopo le recenti tensioni tra Stati e le spinte verso un’unione più integrata ma meno condivisa. La riunione si è concentrata sulle regole da rafforzare per mantenere l’identità europea, con un’attenzione particolare alle questioni di sovranità e ai vincoli economici imposti dall’Unione. Tra i dettagli, spicca il modo in cui ciascuno ha portato avanti le proprie posizioni, evidenziando le differenze tra chi privilegia un’

Perché la grana europea sulla competitività è un test sui tabù di Meloni & Co. Che differenza c’è tra l’europeismo da sogno e quello possibile? La giornata politica di ieri, a Bruxelles, è stata dominata da un tema ormai ricorrente che riguarda la competitività europea. Il Consiglio europeo, lo sapete, che mette insieme i capi di stato e di governo dei ventisette paesi membri, ha ospitato anche due relazioni di peso, di due ex capi del governo italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, che negli ultimi mesi hanno tentato in tutti i modi di sensibilizzare i leader europei sul contenuto dei propri rapporti, entrambi commissionati da Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Merz, Meloni, Draghi, Monti. Tutti i paletti da fissare per scongiurare che la nuova Europa sia meno europea

Alla vigilia del vertice informale dei leader europei, la distanza tra Roma e Berlino si riduce.

L’economia europea mostra segnali di peggioramento rispetto a circa un anno e mezzo fa, quando Mario Draghi presentò il suo piano a Bruxelles.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: L'asse Meloni-Merz va contro l'Europa e contro l'Italia: le critiche dell'ex premier Mario Monti sul Financial Times; L’asse Roma-Berlino e il tradimento dell’Europa - Appunti; Tortora e il referendum, Stellantis cadente, il j'accuse di Monti, le foibe di tutti.

Merz, Meloni, Draghi, Monti. Tutti i paletti da fissare per scongiurare che la nuova Europa sia meno europeaI rapporti tutti italiani su produttività, innovazione ed energia, le preoccupazioni di Mario Monti sull'asse Roma - Berlino sul mercato unico e la richiesta di Meloni e Merz: un nuovo meccanismo di c ... ilfoglio.it

«L’asse Meloni-Merz va contro l’Europa e contro l’Italia»: le critiche dell’ex premier Mario Monti sul Financial TimesDue visioni contrapposte del futuro dell’Europa si fronteggiano: la «federalista», sostenuta da Draghi e Macron, e la «sovranista», basata sull’idea di un concerto di Stati che ha il suo perno nell’in ... corriere.it

Meloni: "Con Merz cooperazione rafforzata, ma non è contro nessuno" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata al vertice informale di Alden Biesen (Belgio), ha parlato del rilancio del coordinamento tra Italia e Germania. "C'è sicuramente un moto - facebook.com facebook

Vi spiego cosa sono e come funzionano Ets e Cbam (e perché Meloni e Merz hanno ragione). Parla Tabarelli @NomismaEnergia L'intervista di @gianluzappo x.com