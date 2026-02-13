Merz eyes European nuclear shield in call for new relationship with US

Merz ha annunciato di voler rafforzare la collaborazione tra Europa e Stati Uniti, in risposta alle crescenti tensioni internazionali. La proposta nasce dall’esigenza di proteggere meglio il continente, soprattutto nel settore nucleare. Merz sta discutendo con il presidente francese Macron per sviluppare un nuovo accordo che possa tutelare l’Europa da minacce esterne e rafforzare la sicurezza comune. La proposta prevede la creazione di una sorta di scudo nucleare europeo, un’alleanza strategica che coinvolgerebbe anche altri paesi membri.

MUNICH, Feb 13 (Reuters) - German Chancellor Friedrich Merz said on Friday that he was holding talks with French president Emmanuel Macron over creating a joint European nuclear deterrent as urged on Europe to rebuild its relationship with its U.S. ally. "We're not doing this by writing NATO off. We're doing it by building a strong, self-supporting European pillar within the alliance," he said in a speech opening the Munich Security Conference. "Non lo faremo cancellando la NATO. Lo stiamo facendo costruendo un pilastro europeo forte e autosufficiente all'interno dell'alleanza", ha detto in un discorso di apertura della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.