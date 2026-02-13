Merz alza la tensione | Frattura tra Usa e Ue il vecchio ordine mondiale non esiste più

Friedrich Merz ha dichiarato alla conferenza sulla sicurezza di Monaco che il vecchio ordine mondiale non esiste più, evidenziando una crescente frattura tra gli Stati Uniti e l’Europa. Durante il suo intervento, il cancelliere tedesco ha sottolineato come i rapporti tra le due potenze siano diventati più tesi, in un momento in cui i paesi europei sono sempre più consapevoli delle nuove sfide globali. Un esempio concreto è il raffreddamento delle alleanze storiche, che si riflette anche nelle recenti divergenze su questioni di politica estera e sicurezza.

Gli equilibri globali stanno cambiando. Un dato di fatto secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che intervenendo alla conferenza sulla sicurezza di Monaco ha fotografato la trasformazione in atto nel mondo: "Il vecchio ordine mondiale non esiste più". Secondo Merz l'assetto internazionale, nato dopo la Guerra fredda è stato sostituito da uno scenario molto più instabile, segnato dalla competizione tra grandi potenze e dal ritorno degli interessi nazionali come bussola delle scelte politiche ed economiche.