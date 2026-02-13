Mercedes domina i test in Bahrain: Hamilton in vetta già prima sessione Nel contesto delle sessioni di prove in vista della nuova stagione di Formula 1, l'attenzione si è concentrata sull'andamento dei team durante l’ultimo giro di test a Sakhir, dove la scuderia tedesca ha mostrato un ritmo molto competitivo, con Lewis Hamilton che ha segnato il miglior tempo già nelle prime fasi della giornata.

Nel contesto delle sessioni di prove in vista della nuova stagione di Formula 1, l'attenzione si è concentrata sull'andamento dei team durante l'ultimo giorno dei test sul circuito di Sakhir, in Bahrain. La giornata si è aperta con grande protagonismo per la scuderia Mercedes, che ha mostrato segnali promettenti dopo le difficoltà iniziali e si è distinta per le performance cronometriche e per l'impegno nella messa a punto delle monoposto. Al mattino, la Mercedes ha iniziato con significativi segni di recupero, con George Russell che ha completato 33 giri in circa due ore, segnando il miglior tempo assoluto di tutto il test. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Max Verstappen ha preso il comando nella prima sessione di test a Bahrain.

La Ferrari ha dominato anche il secondo giorno di test in Bahrain, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo.

