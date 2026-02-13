Mercato Inter derby d’Italia anche sul mercato con la Juve | i nomi in ballo

Il mercato dell’Inter si accende con un derby d’Italia anche in sede di trattative, perché la Juventus ha già messo gli occhi su alcuni giocatori nerazzurri. La concorrenza tra le due società si fa sempre più agguerrita, e questa volta i nomi più caldi sono quelli di Bastoni e Lautaro Martinez, che le rispettive dirigenze cercano di blindare o, al contrario, di portare via. Un dettaglio che fa salire la tensione tra i club è il pressing della Juve già nelle ultime settimane, con incontri riservati tra agenti e dirigenti.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il Derby d'Italia non si gioca mai solo sul rettangolo di gioco, ma si estende con forza anche nelle stanze segrete del calciomercato. Secondo quanto riportato recentemente da Tuttosport, i nerazzurri e la Juventus sono pronti a darsi battaglia per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. In particolare, la Beneamata, sotto la guida tecnica di Cristian Chivu — l'ex leggendario difensore del Triplete ora diventato il timoniere dei nerazzurri — sta valutando profili di esperienza e spessore internazionale.