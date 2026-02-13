Mercatini e showcooking Eventi a teatro libri e tipicità

Luca Rossi, chef noto per i suoi showcooking, si esibirà domani al mercato di Piazza Garibaldi, dove i visitatori potranno assaggiare piatti tipici e scoprire tecniche di cucina dal vivo, in un evento che mira a valorizzare le ricette tradizionali attraverso dimostrazioni pratiche.

L’attesa è quella di giorni ‘dolci’, dedicati al cuore e alle tradizioni, tra le feste di San Valentino e il Carnevale. Ma non solo. Ecco alcuni appuntamenti in Emilia-Romagna. A Bologna, la sfrappolata attende i golosi in piazza Zotti a Dozza domenica. Dalle 11 saranno protagoniste le sfrappole, tipiche strisce di pasta fritta friabile ricoperte di zucchero a velo. A Rimini regnano l’amore, il gusto e la tradizione nel weekend di San Valentino. Si parte domani e si prosegue domenica a Bellaria Igea Marina, dove la festa di San Valentino si celebra in centro, con mercatini, spettacoli, eventi musicali e lo showcooking ‘Le dieci ricette del cuore’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nei prossimi giorni in Emilia-Romagna si susseguiranno eventi dedicati al teatro, alla solidarietà, ai libri e ai mercatini, offrendo un ricco programma di cultura e svago per tutte le età.

Le nostre terre si animano con musica, teatro e vivaci mercatini, regalando momenti di gioia e condivisione.

