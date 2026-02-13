Merate: investimento al buio, pedone finisce in ospedale Investito da un'auto, un uomo di 65 anni ha compiuto un volo di diversi metri prima di sbattere con violenza sull'asfalto. È accaduto nella serata di giovedì a Merate, in via Verdi, quando l’automobilista, che percorreva la strada senza accorgersi della presenza del pedone, non ha potuto evitare l’impatto perché l’area era scarsamente illuminata e l’uomo stava attraversando senza segnale.

Investito da un'auto, compie un volo di diversi metri prima di sbattere con violenza sull'asfalto. È accaduto nella serata di giovedì a Merate, in via Verdi. Poco prima delle 19.30 un uomo di 46 anni, forse uscito da un bar vicino, ha attraversato la strada senza accorgersi però che una vettura stava sopraggiungendo. Inevitabile, e forte, l'impatto: il pedone è stato sbalzato a distanza e ha riportato seri traumi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, e l'arrivo sul posto dell'ambulanza della Croce Bianca di Merate con l'autoinfermieristica a supporto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Una macchina ha investito un pedone in via del Circuito sabato sera e subito dopo è scappata via.

Contenuti correlati

Merate: altro investimento su viale Verdi. Ferito un 46enneHa fatto un volo di diversi metri dopo essere stato centrato in pieno da un'autovettura in transito su viale Verdi ... merateonline.it

Milano, zona Bovisa: bilocale moderno in classe A3 a due passi dal Politecnico. Vi presentiamo un appartamento di recente costruzione, ideale come investimento o prima casa, situato in un complesso del 2018 con spazi comuni curati e servizi esclusivi. Zo - facebook.com facebook