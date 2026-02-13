Merate | investimento al buio pedone finisce in ospedale

Da leccotoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Merate: investimento al buio, pedone finisce in ospedale Investito da un'auto, un uomo di 65 anni ha compiuto un volo di diversi metri prima di sbattere con violenza sull'asfalto. È accaduto nella serata di giovedì a Merate, in via Verdi, quando l’automobilista, che percorreva la strada senza accorgersi della presenza del pedone, non ha potuto evitare l’impatto perché l’area era scarsamente illuminata e l’uomo stava attraversando senza segnale.

Investito da un'auto, compie un volo di diversi metri prima di sbattere con violenza sull'asfalto. È accaduto nella serata di giovedì a Merate, in via Verdi. Poco prima delle 19.30 un uomo di 46 anni, forse uscito da un bar vicino, ha attraversato la strada senza accorgersi però che una vettura stava sopraggiungendo. Inevitabile, e forte, l'impatto: il pedone è stato sbalzato a distanza e ha riportato seri traumi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, e l'arrivo sul posto dell'ambulanza della Croce Bianca di Merate con l'autoinfermieristica a supporto.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Automobile investe pedone in viale Bovio, anziana finisce in ospedale

Auto investe pedone e si dà alla fuga, 46enne finisce in ospedale: indagini in corso

Una macchina ha investito un pedone in via del Circuito sabato sera e subito dopo è scappata via.

Contenuti correlati

Merate: altro investimento su viale Verdi. Ferito un 46enneHa fatto un volo di diversi metri dopo essere stato centrato in pieno da un'autovettura in transito su viale Verdi ... merateonline.it