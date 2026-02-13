Il Campus di Rimini registra un calo del 6,9% negli iscritti, ma i corsi di laurea continuano a riempirsi rapidamente, soprattutto grazie all’aumento di studenti stranieri.

Meno iscritti, ma corsi di laurea sempre più partecipati. Paradosso del campus universitario riminese che quest’anno vede il numero di iscritti scendere del 6,9%. La percentuale non è irrisoria e si traduce di circa una novantina di studenti in meno per un totale oggi di 1.471 iscritti per l’anno accademico 2025-2026. Ma non crescerannno i posti vuoti nei vari corsi, perché al contrario, sommando le iscrizioni ai corsi attuali, si ha un aumento di una ventina di iscritti rispetto a un anno fa. L’arcano deriva dalla cancellazione, nel Campus riminese, di due corsi sui venti presenti lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meno iscritti ma corsi più pieni. Il Campus perde il 6,9% e punta sugli studenti stranieri

In provincia di Ancona, il settore legale presenta una leggera diminuzione degli iscritti all’ordine, con 11 avvocati in meno nel 2025.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Meno iscritti ma corsi più pieni. Il Campus perde il 6,9% e punta sugli studenti stranieri; Meno triennali, più stranieri: come cambia pelle l'Unibo; Sono 38 le scuole toscane con il 4+2. La Cgil: Così studenti meno preparati; Carta docente cambia: meno soldi ma più servizi, arriva anche per i precari.

Non c’è più il test d’ingresso a medicina, ma i corsi per il test sono rimastiL’anno accademico che inizierà a settembre sarà il primo dall’abolizione del test di ingresso per l’accesso ai corsi universitari di medicina, odontoiatria e veterinaria, decisa con una riforma dello ... ilpost.it

Sapete quanti sono gli iscritti all' #ANM 9.200 su circa 10.000 magistrati. Sapete quanti sono iscritti alle 6 correnti Meno di 3.000. 2/3 dei magistrati che eleggono i membri laici del CSM non sono legati a correnti. Non vi fate fregare. #IoVotoNo come #Barber x.com

Più controlli, meno iscritti. Al Leopoldo di Lorena di Grosseto la polizia la chiama il preside. Non perché la scuola sia fuori controllo, ma per prevenzione. Eppure la presenza di forze dell’ordine e unità cinofile sta spaventando alcune famiglie. Le iscrizioni cala - facebook.com facebook