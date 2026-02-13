Meloni | cambiato modo di agire in Africa

Il primo ministro Meloni ha annunciato che il Piano Mattei sta trasformando il modo in cui l’Italia si impegna in Africa, dopo aver osservato un cambiamento nelle strategie adottate nel continente. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare le relazioni e di promuovere un approccio più diretto e concreto, con investimenti e iniziative specifiche. Recentemente, il governo ha avviato progetti che coinvolgono settori come energia e infrastrutture, puntando a creare partnership più solide e durature.

17.45 Con il Piano Mattei "stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa". Lo ha detto la premier Meloni aprendo il secondo vertice Italia-Africa,ad Addis Abeba. "Abbiamo fatto crescere" il Piano Mattei, "non più strategia italiana ma sinergia di respiro internazionale"."Una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni" con una cooperazione fondata su "fiducia e rispetto" e "lontana da qualsiasi tentazione predatoria e da approccio paternalistico".