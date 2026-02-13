Meloni | Mobilitati miliardi dal Piano Mattei risultati tangibii

Giorgia Meloni annuncia che il governo ha impegnato miliardi di euro per il Piano Mattei, portando a risultati concreti. Durante il secondo vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, la presidente del Consiglio ha mostrato i fondi messi a disposizione per sostenere lo sviluppo nei paesi africani. Prima dell’incontro ufficiale, Meloni ha incontrato il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, rafforzando i legami tra i due paesi. La foto di famiglia con i leader africani ha aperto i lavori ufficiali.

Inizia con la consueta foto di famiglia il secondo vertice Italia-Africa, co-presieduto ad Addis Abeba dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, che prima dell'avvio hanno avuto un incontro bilaterale. Il summit ha preso il via con oltre mezz'ora di ritardo. Con il Piano Mattei "stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa", ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura. "Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il presidente Meloni ha annunciato che il Piano Mattei ha visto un forte incremento, trasformandosi in una collaborazione internazionale.

