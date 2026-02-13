Meloni in Etiopia polemica sulla giustizia

Giorgia Meloni si trova in Etiopia per partecipare al secondo vertice tra Italia e Africa, ma al centro delle discussioni c’è il referendum sulla giustizia che ha suscitato molte proteste. La visita della premier italiana coincide con le tensioni crescenti nel paese riguardo alle riforme giudiziarie, che alcuni critici considerano troppo rapide e poco trasparenti. La presenza di Meloni ha attirato l’attenzione anche sui temi delicati legati ai diritti e alla stabilità politica regionale.

Nei primi giorni di scontro acceso sulla riforma della giustizia, il magistrato Nicola Gratteri ha definito la proposta come un pericolo simile alla mafia, mentre il ministro Carlo Nordio ha risposto difendendo le modifiche legislative.