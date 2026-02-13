Meloni e l’Europa delle alleanze variabili dalla competitività all’immigrazione

Giorgia Meloni ha annunciato oggi a Bruxelles che l’Italia si impegnerà a rafforzare le alleanze con alcuni paesi dell’Unione, dopo aver riconosciuto che l’Europa sta attraversando una fase di grande instabilità. La premier ha spiegato che questa svolta deriva dalla necessità di affrontare le sfide della competitività e dell’immigrazione, temi che hanno diviso gli Stati membri negli ultimi mesi. A differenza di quanto si aspettasse, Meloni ha evitato di ribadire un approccio totalmente sovranista, puntando invece su accordi più flessibili e variabili con i partner europei. Un dettaglio che ha sorpreso gli osservatori

L'Europa è morta, viva l'Europa. La torsione europeista di una ex nazionalista euroscettica come Giorgia Meloni può essere spiegata in molti modi. Uno su tutti: in un mondo alla deriva, con gli Stati Uniti nelle mani dell'imprevedibilità di Donald Trump, la Russia guidata da Vladimir Putin, invasore dell'Ucraina, e la Cina di Xi Jinping sempre più aggressiva dal punto di vista commerciale, non c'è altra strada per l'Italia se non ancorarsi all'Europa. La novità sta nella formula perseguita da Meloni: «gruppi di Paesi» uniti da interessi comuni che si riuniscono prima di ogni vertice ufficiale per costruire una «convergenza preventiva» in vista dei Consigli.