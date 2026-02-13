Melandri | Lo staff del Pd ha sbagliato gli atleti vanno rispettati La squalifica di Heraskevych? Gravissima

Roma. Giovanna Melandri commenta con fermezza la squalifica di Heraskevych, definendola “gravissima” e criticando lo staff del Pd per aver sottovalutato il rispetto dovuto agli atleti. Melandri sottolinea che spesso si pensa che uno sportivo sia solo un performer, ma in realtà è anche un cittadino.

Roma. “L’equivoco – dice Giovanna Melandri – è ritenere che uno sportivo non sia un cittadino ma solo un performer”. La fu ministra per lo Sport del governo Prodi II, già presidente della Fondazione MAXXI, commenta così l’ultimo errore che lo staff del suo partito, il Pd, ha commesso ieri. “Un inciampo”, dice Melandri. “Un errore di comunicazione”. Il Partito democratico, poche ore fa, è appunto inciampato utilizzando i due atleti azzurri del curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner, per sponsorizzare il No al referendum. I diretti interessati hanno chiesto agli strateghi del Pd la rimozione del post. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante le Olimpiadi, l’atleta ucraino Heraskevych ha deciso di indossare un casco con i volti degli atleti ucraini morti.

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

