Medio Oriente, Netanyahu prende posizione su Iran. Gaza allo stremo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha aperto un fronte diretto contro l’Iran, accusandolo di sostenere i gruppi armati a Gaza. La tensione nella Striscia diventa sempre più pesante, con i civili costretti a vivere in condizioni difficili. Fonti locali riferiscono di un aumento degli attacchi aerei e di un rapido peggioramento della crisi umanitaria. I combattimenti si intensificano, mentre la popolazione cerca rifugio tra le macerie.

Nei territori palestinesi la situazione resta incandescente.

Tensione in Medio Oriente: Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d'attacco contro l'Iran

In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran.

