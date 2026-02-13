Medio Oriente Netanyahu prende posizione su Iran Gaza allo stremo
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha aperto un fronte diretto contro l’Iran, accusandolo di sostenere i gruppi armati a Gaza. La tensione nella Striscia diventa sempre più pesante, con i civili costretti a vivere in condizioni difficili. Fonti locali riferiscono di un aumento degli attacchi aerei e di un rapido peggioramento della crisi umanitaria. I combattimenti si intensificano, mentre la popolazione cerca rifugio tra le macerie.
Nei territori palestinesi la situazione resta incandescente. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Tensione in Medio Oriente: Netanyahu presenterà a Trump nuovi piani d'attacco contro l'Iran
In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran.
Medio Oriente, Netanyahu prende posizione su Iran. Gaza allo stremo
Argomenti discussi: MEDIO ORIENTE – Netanyahu da Trump: nodo Iran tra negoziati e opzione militare - Moked; Iran e Gaza, tempesta perfetta per Netanyahu; Iran, vertice Trump-Netanyahu: pressing su Teheran e flotta Usa verso il Golfo; Medio Oriente Netanyahu prende posizione su Iran Gaza allo stremo.
MEDIO ORIENTE | Il Board of peace di Trump scalda i motori, 'per Gaza oltre 5 miliardi'. Giovedì la prima riunione. Europei in ordine sparso, Italia-Romania-Cipro da osservatori #ANSA - facebook.com facebook
MEDIO ORIENTE | Il Board of peace di Trump scalda i motori, 'per Gaza oltre 5 miliardi'. Giovedì la prima riunione. Europei in ordine sparso, Italia-Romania-Cipro da osservatori #ANSA x.com