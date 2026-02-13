Nei territori palestinesi la situazione resta incandescente. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

In Medio Oriente si intensifica la tensione tra Israele e Iran, con preoccupazioni crescenti per l'espansione del programma missilistico e la ricostruzione dei siti nucleari da parte di Teheran.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: MEDIO ORIENTE – Netanyahu da Trump: nodo Iran tra negoziati e opzione militare - Moked; Iran e Gaza, tempesta perfetta per Netanyahu; Iran, vertice Trump-Netanyahu: pressing su Teheran e flotta Usa verso il Golfo; Medio Oriente Netanyahu prende posizione su Iran Gaza allo stremo.

MEDIO ORIENTE | Il Board of peace di Trump scalda i motori, 'per Gaza oltre 5 miliardi'. Giovedì la prima riunione. Europei in ordine sparso, Italia-Romania-Cipro da osservatori #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il Board of peace di Trump scalda i motori, 'per Gaza oltre 5 miliardi'. Giovedì la prima riunione. Europei in ordine sparso, Italia-Romania-Cipro da osservatori #ANSA x.com