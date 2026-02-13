Media | altra portaerei Usa in MOriente

Alle 7.40, la portaerei USS Gerald R. Ford si prepara a salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, secondo fonti militari, mentre il presidente degli Stati Uniti valuta un possibile intervento militare contro l’Iran.

7.40 La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani, mentre il presidente Usa valuta se attaccare militarmente l'Iran. Così media Usa, a partire dal NY Times. La Uss Gerald R. Ford, di recente impegnata nei raid anti-narcos, raggiungerà la Uss Abraham Lincoln, arrivata due settimane fa in Medio Oriente. Ieri Trump: accordo va trovato, o per l'Iran "sarà drammatico. Vogliamo un'intesa, ma dev'essere equa".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In Iran, le comunicazioni Internet e telefoniche vengono ancora bloccate dal regime, limitando l'accesso alle informazioni.

Il gruppo navale guidato dalla portaerei USS Abraham Lincoln è giunto in Medio Oriente, rafforzando la presenza militare statunitense nella regione.

