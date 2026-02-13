McKennie al Milan a parametro zero | ultim’ora pazzesca

McKennie al Milan a parametro zero, una trattativa che ha preso quota nelle ultime ore, arriva proprio prima della grande sfida contro l’Inter. La società rossonera ha accelerato i contatti con l’entourage del centrocampista statunitense, spinta dalla volontà di rinforzare il reparto mediano senza spendere cifre importanti. Tra le fonti vicine alla trattativa si parla di un’intesa ormai vicina, mentre il giocatore avrebbe dato il suo assenso all’accordo, attratto anche dalla possibilità di tornare in Italia. Un dettaglio che distingue questa operazione è la rapidità con cui il Milan ha deciso di muoversi, riuscendo a concludere tutto

Grosse novità su McKennie a poche ore dalla super sfida contro l’Inter: ecco le ultime sul centrocampista statunitense. Nonostante i 5 punti di sutura alla tibia rimediati dopo la gara contro la Lazio, Weston McKennie sarà regolarmente in campo domani sera in occasione del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il centrocampista statunitense sta dimostrando di essere un elemento imprescindibile per gli equilibri tattici della Vecchia Signora e Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciarci. Weston McKennie (Ansa) – Calciomercato.it A tenere banco in casa Juve è anche il futuro del 27enne originario di Fort Lewis: il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e a Torino sono al lavoro per un rinnovo fino al 2030 con ingaggio più alto (dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni a stagione), ma occhio alle sorprese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - McKennie al Milan a parametro zero: ultim’ora pazzesca Milan all'assalto di McKennie a parametro zero: la Juventus studia la contromossa Il Milan si muove per Weston McKennie. Calciomercato Milan, i rossoneri fiutano l’affare McKennie a parametro zero: la mossa e la contromossa della Juve I rossoneri puntano ancora su Weston McKennie. Contenuti correlati Argomenti discussi: Juventus, doppietta di rinnovi: Spalletti e McKennie imprescindibili; Milan su McKennie? Moretto rivela cosa c'è di vero sull'interesse dei Rossoneri; Tutti pazzi per McKennie in scadenza: il Milan, l’Inter e la posizione della Juventus; McKennie, futuro incerto: rinnovo Juve possibile, Milan defilato. Rinnovo McKennie in stallo con la Juve: spunta l’ombra di Allegri sul calciatoreIl tecnico del Milan, secondo il giornalista Longo, avrebbe inviato un sms al centrocampista americano per sondare le sue volontà ... it.blastingnews.com Non solo Vlahovic: il Milan pensa ad un altro bianconero in scadenzaDopo i rumors sul possibile arrivo del serbo nella prossima estate, ecco la nuova voce di mercato che infiamma l'asse Milan-Juventus ... spaziomilan.it Il Milan pensa a Weston McKennie Contatti informali per il centrocampista in scadenza con la Juventus, che lavora per il rinnovo In rossonero due grandi sponsor per il texano: Massimiliano Allegri e Christian Pulisic - facebook.com facebook Il #Milan studia il colpo #McKennie Ma la #Juve ha la contromossa x.com