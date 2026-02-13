Giovanni Giorda, rappresentante del Ministero dell'Istruzione, afferma che la riforma della maturità del 2026 mira a far crescere gli studenti come giovani adulti, non più semplici adolescenti. La nuova versione dell'esame prevede approfondimenti più rigorosi sulle materie scolastiche, con un'attenzione speciale alla capacità di analisi e riflessione. Questo cambio risponde alla volontà di preparare meglio i giovani alle sfide del mondo adulto, coinvolgendo anche un maggiore impegno personale nelle prove.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato i dettagli della riforma dell'esame di maturità che gli studenti affronteranno nel 2026. L'articolo Maturità, Giorda (MIM): “Nuovo esame valorizza studente entrato come adolescente e uscito come giovane adulto. Andare più in profondità sulle discipline” VIDEO INTERVISTA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su maturità giorda

Il Dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia ha riunito docenti e studenti per discutere della futura prova di maturità.

Il governo prepara una svolta per l’esame di maturità del 2026.

Ultime notizie su maturità giorda

Maturità 2026, il nuovo colloquio: dalla riflessione personale alle 4 materie. Guida al Sì della CommissioneScopri il nuovo colloquio per l'Esame di Maturità 2026 e come si apre con la presentazione del profilo dello studente. informazionescuola.it

Nuovo esame di Maturità 2026: via il documento iniziale, spazio al Curriculum. Manca ancora griglia di valutazioneVia il documento iniziale: è questa una delle novità più significative che il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto sottolineare nella presentazione delle 4 discipline sce ... orizzontescuola.it

Fucecchio - Fratres Perignano 0-2 Il Perignano ruggisce a Fucecchio: Mearini e Giordani firmano il colpo esterno Una prova di forza, maturità e spirito di sacrificio. Il Fratres Perignano espugna il difficile campo dell'A.C. Fucecchio con un secco 2-0, al termi - facebook.com facebook