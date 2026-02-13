Mattarella | Sanremo patrimonio italiano

Il presidente Sergio Mattarella ha definito Sanremo un patrimonio italiano durante un incontro al Quirinale con Carlo Conti, Laura Pausini e alcuni dei cantanti della prossima edizione, sottolineando come la musica leggera e pop rappresentino un pezzo fondamentale della cultura nazionale.

13.42 "La musica leggera, la musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano". Così il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Conti, Laura Pausini e i cantanti della prossima edizione di Sanremo. "Dalla prima edizione" il Festival "é molto cambiato". Ma il "coinvolgimento è rimasto costante grazie alla Rai" che lo ha portato nelle case degli italiani. "E' una storia importante che ha visto sempre una quantità di ascolti e un coivolgimento elevatissimi". Ai cantanti:"Un in bocca al lupo collettivo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

