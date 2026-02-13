Mattarella riceve i partecipanti di Sanremo E Vasco Rossi difende Laura Pausini | Ha cantato l’inno in modo impeccabile

Sergio Mattarella ha incontrato i protagonisti del Festival di Sanremo, tra cui Carlo Conti, Laura Pausini ed Elettra Lamborghini, che sono stati ricevuti al Quirinale. Durante l’evento, Vasco Rossi ha difeso Laura Pausini, lodando la sua interpretazione dell’inno nazionale, che ha definito “perfetta e senza sbavature”. La cantante emiliana ha ricevuto apprezzamenti anche da altri artisti, mentre il Presidente ha sottolineato l’importanza della musica come simbolo di unità nazionale.

Carlo Conti, Laura Pausini ed Elettra Lamborghini vestite di bianco sono solo alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo che sono stati accolti da Sergio Mattarella al Quirinale. Una sorta di augurio speciale prima della gara e anche un tributo al valore della musica italiana. Il Presidente della Repubblica ha accolto i conduttori del Festival e gli artisti accompagnati dall’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. ”Quando sono entrato da Mattarella, mi sono tolto il cappello”. È un J-Ax visibilmente colpito quello che esce dal Palazzo del Quirinale dopo l’incontro del cast del Festival di Sanremo con il Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Vasco Rossi ha preso posizione su Instagram, difendendo Laura Pausini dopo le critiche ricevute per la sua interpretazione dell’inno nazionale durante la cerimonia di apertura di un evento sportivo a Roma.

Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale in modo impeccabile durante la partita di ieri sera, ma subito dopo il suo esibizione è esplosa una polemica sui social.

