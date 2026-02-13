Mattarella presidente pop | a suo agio coi cantanti di Sanremo protagonista tra gli atleti sulle nevi

Il presidente Mattarella si diverte sui tram di Milano insieme a Valentino Rossi e restituisce un pupazzetto olimpico a una bambina che lo aveva perso. Durante una visita in città, si è fermato a parlare con alcuni atleti e cantanti di Sanremo, dimostrando di sentirsi a suo agio tra le persone comuni. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti incuriositi e ha reso evidente il suo modo diretto di approcciarsi alla gente.

Roma, 13 febbraio 2026 – Sale su un tram di Milano guidato da Valentino Rossi e riconsegna alla bambina ignota il pupazzetto olimpico che le era caduto. Va a Cortina a tifare proprio quando l'Italia incassa tre medaglie ( porterà anche fortuna? ). Riceve gli applausi della folla ovunque vada e al Quirinale i cantanti di Sanremo che gli cantano Azzurro e, oltre alle fotografie, ai discorsi e ai selfie d'ordinanza, fa pure battute. C'è chi giura di aver visto affiorare un millimetrico accenno di sorriso all'angolo della bocca dell'ultimo corazziere in fondo a destra, ma non possiamo esserne sicuri perché non è facile capire cosa succeda sotto quei magnifici elmi neoclassici.