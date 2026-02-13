Mattarella incorona il Festival di Sanremo | Un patrimonio dell’Italia

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato questa mattina il cast del 76esimo Festival di Sanremo al Quirinale, sottolineando che la musica popolare rappresenta un patrimonio dell’Italia. Durante l’incontro, ha elogiato il ruolo della manifestazione nel promuovere le radici culturali del Paese, facendo notare come il festival continui a essere un punto di riferimento per milioni di italiani. Tra i presenti, il direttore artistico Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini, che hanno condiviso con il capo dello Stato entusiasmo e aspettative per questa edizione.

Sanremo, 13 febbraio 2026 – “ La musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano ”. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale il cast del 76esimo Festival di Sanremo, ricevuto in mattinata insieme al direttore artistico Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini. I Big in gara erano presenti quasi al completo: assente solo Patty Pravo, per una lieve indisposizione. “Sanremo” come cultura, società ed economia. Mattarella ha elevato il Festival da semplice spettacolo a evento capace di incidere sulla vita collettiva. “È una storia importante che ha sempre visto un coinvolgimento elevatissimo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su mattarella incorona Mattarella: Sanremo patrimonio italiano Il presidente Sergio Mattarella ha definito Sanremo un patrimonio italiano durante un incontro al Quirinale con Carlo Conti, Laura Pausini e alcuni dei cantanti della prossima edizione, sottolineando come la musica leggera e pop rappresentino un pezzo fondamentale della cultura nazionale. Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore La cucina italiana, simbolo di tradizione, gusto e convivialità, è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Ultime notizie su mattarella incorona Argomenti discussi: Milano-Cortina, dalle gag di Meloni con Mattarella a Zaia incoronato sindaco: i fuori onda olimpici; Sanremo 2026: Mattarella riceverà al Quirinale il cast del Festival. Il Festival di Sanremo sale al Colle, Mattarella: musica pop è culturaRoma, 13 feb. (askanews) - Il Festival di Sanremo 'sale' al Colle. Oggi per la prima volta il cast del 76esimo festival della canzone ... notizie.tiscali.it Sanremo 2026, Mattarella riceve Conti, Pausini e i Big del Festival: Ricordo la prima edizione, avevo 10 anniIl Presidente della Repubblica ha accolto i conduttori e i cantanti del Festival al Quirinale per un saluto prima della partenza della 76esima edizione ... romatoday.it Brignone d’oro sotto gli occhi di Mattarella: la Tigre è stata incoronata regina del SuperG di Cortina, dove era presente anche il Presidente della Repubblica, accorso per guardare le discese olimpiche delle quattro azzurre in gara. Dopo la vittoriosa discesa, M - facebook.com facebook