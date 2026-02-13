Mattarella al centro del dibattito Lollobrigida riflette | tra politica Costituzione e successi nello slittino

Sergio Mattarella è al centro del dibattito politico di oggi, mentre Francesco Lollobrigida si prende una pausa per riflettere sul suo ruolo tra le tensioni istituzionali e le sfide della Costituzione, lasciando spazio anche ai successi nello slittino che ha portato l’Italia a vincere una medaglia ai ultimi Mondiali.

Mattarella al Centro del Dibattito, Lollobrigida Riflette sul Futuro e lo Slittino Brilla: La Giornata Italiana di Oggi. Roma, 13 febbraio 2026 – Il Presidente della Sergio Mattarella è al centro di un acceso dibattito politico, mentre il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida considera un possibile ritiro dalla vita pubblica. Parallelamente, gli atleti italiani di slittino celebrano successi storici a Casa Italia, offrendo un momento di orgoglio nazionale in una giornata ricca di avvenimenti. Il Ruolo del Presidente Mattarella sotto la Lente. La figura del Presidente Sergio Mattarella continua a essere oggetto di analisi e discussione nel panorama politico italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Tajani agli Ambasciatori : Politica estera al centro del nostro dibattito pubblico – Il video Il ministro degli Esteri Tajani sottolinea l’importanza della politica estera nel dibattito pubblico italiano, evidenziando come il contesto internazionale attuale richieda attenzione e impegno costante. LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: OROOOOOO!!!! LOLLOBRIGIDA NELL’IPERURANIO! 3° Fischnaller nello slittino! Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono cominciate con grande entusiasmo. Contenuti correlati Argomenti discussi: Milano-Cortina, Mattarella in campo: L'Italia è al centro del mondo, avventura coraggiosa; Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: Nostro Paese al centro del mondo; Mattarella vede Mantovano. Colle: scudo e fermo preventivo da cambiare; Mattarella a Casa Italia: Cresce attesa per le Olimpiadi, siamo il centro del mondo. Mattarella a Casa Italia: Cresce attesa per le Olimpiadi, siamo il centro del mondoIl quartier generale del Coni inaugurato oggi dal Capo dello Stato è la vetrina del Made in Italy a queste Olimpiadi ... repubblica.it Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: Nostro Paese al centro del mondoIl presidente della Repubblica a poche ore dall'apertura dei giochi: 'L'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo' ... adnkronos.com Per bambini da a Tutti i lunedì da OGGI! 16:00 – 17:00 Partecipazione gratuita Gioco, movimento e divertimento per scoprire il corpo in modo naturale Centro Civico Piersanti Mattarella – Capranica Info: Erika 353 49 - facebook.com facebook RT @TV2000it: #milanocortina2026 #Mattarella inaugura #CasaItalia: "Nostro Paese al centro del mondo" @Quirinale @Coninews @milanocortina… x.com