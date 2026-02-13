Valentina Margaglio ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede Sergio Mattarella mangiare con Constantini e Mosaner al villaggio olimpico di Cortina, perché il Presidente si trova in città per seguire le Olimpiadi. Durante il pasto, Margaglio ha anche scattato una foto mentre Margaglio scherza con gli atleti, creando un momento spontaneo tra i protagonisti.

La skeletonista Valentina Margaglio ha condiviso sul suo profilo Instagram questo breve video che ritrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tavola nella mensa del villaggio olimpico di Cortina. Il Capo dello Stato è seduto tra i due atleti del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner (medaglia di bronzo nel doppio misto). Margaglio invece scherza sulla spilletta presidenziale indossata da Mattarella: è l'unica che manca alla sua collezione olimpica! (Instagram @valentinamargaglio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mattarella a tavola tra Constantini e Mosaner. E Margaglio scherza...

Il curling, uno sport nato in Scozia nel XVI secolo, sta vivendo una svolta in Italia.

Amos Mosaner spiega di non avere rapporti di amicizia con Stefania Constantini.

Argomenti discussi: Mattarella a pranzo con gli atleti italiani: tra video, selfie e lasagne alla zucca; Lasagne e selfie per Mattarella al Villaggio olimpico: le FOTO; Mattarella a pranzo con azzurri al villaggio olimpico: lasagne alla zucca, pesce spada e torta di mele; Milano Cortina, Mattarella a tavola con gli azzurri, pranzo e selfie.

Mattarella a pranzo con azzurri al villaggio olimpico: lasagne alla zucca, pesce spada e torta di meleA tavola tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pietro Sighel ... video.corriere.it

Mattarella a pranzo con gli atleti italiani: tra video, selfie e lasagne alla zuccaIl presidente della Repubblica seduto a tavola tra la campionessa dello short tracke portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pietro Sighel ... msn.com

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pranzato oggi con gli atleti azzurri nel Villaggio Olimpico. Da notare il posizionamento strategico a tavola: il capo dello Stato ha evidentemente deciso di fare da pontiere, favorendo la nascita di un'a x.com

Tv2000. . #Mattarella a pranzo con gli atleti azzurri in occasione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 CONI MilanoCortina2026 Italia Team A tavola tra la campionessa dello short track e portabandiera dell'Italia, Arianna Fontana e l'altro pattinatore Pi - facebook.com facebook