Il reboot di Masters of the Universe, tra nostalgia e aggiornamenti necessari, porta uno dei cambiamenti più commentati riguarda Teela e a spiegarne le ragioni è direttamente Camila Mendes. La attrice ha detto che il nuovo costume di Teela è stato ridisegnato per rispettare i temi di empowerment femminile e per adattarsi a un pubblico più giovane, distinguendosi così dalla versione originale più ristretta e seducente.

Il reboot di Masters of the Universe, tra nostalgia e aggiornamenti necessari, porta uno dei cambiamenti più commentati riguarda Teela e a spiegarne le ragioni è direttamente Camila Mendes. Nel reboot live-action di Masters of the Universe, il costume di Teela viene aggiornato. Camila Mendes racconta perché l'iconico outfit anni '80 è stato rivisto, mentre emergono nuovi dettagli su Battle Cat, Beast Man e sull'approccio più realistico adottato dal film. Teela, tra fedeltà al cartoon e buon senso contemporaneo Il nuovo Masters of the Universe guarda con rispetto al celebre cartone animato degli anni '80, ma non rinuncia a piccoli, significativi aggiustamenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Masters of the Univers, Camila Mendes spiega perché il costume di Teela non è più succinto

