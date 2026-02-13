Masterchef, super Matteo stupisce. I suoi piatti fanno scintille IN TV. Il concorrente bergamasco Matteo Rossi, 28 anni, si è messo in luce per la sua abilità tecnica, la creatività e la determinazione durante l’ultima prova, quando ha deciso di usare ingredienti locali e di stagione per sorprendere giudici e pubblico.

IN TV. Il concorrente bergamasco si è messo in luce per capacità tecniche, inventiva e determinazione. «Credere in ciò che si fa è bello». Una puntata da «Superman» per Matteo Rinaldi che nella serata di giovedì 12 febbraio è stato tra i protagonisti di Masterchef con una coraggiosa Mystery box e la vittoria all’Invention test cucinando un ottimo piccione e tortellini. Il 28enne di Boltiere durante la serata ha dimostrato coraggio e consapevolezza del proprio talento superando lo skill test al secondo step. I sette cuochi rimasti in gara - Alessandro Segantini, Carlotta Bertin, Dounia Zirari, Matteo Canzi, Matteo Lee, Matteo Rinaldi e Niccolò Mazzanti - si sono sfidati in una doppia puntata in cui fondamentali sono stati la consapevolezza del proprio talento - soprattutto per il bergamasco - le capacità tecniche ma anche la determinazione e la voglia di coronare il proprio sogno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Masterchef, super Matteo stupisce. I suoi piatti fanno scintille

Durante il primo gennaio su Masterchef, Matteo Rinaldi ha dimostrato la sua abilità culinaria, iniziando con un piatto a base di Stracchino bergamasco nella prova di invenzione e poi vincendo l’esterna con la brigata blu.

Angel León, lo chef del mare di Aponiente, mette in crisi le puntate di MasterChef con le sue tecniche innovative, portando i concorrenti a confrontarsi con sfide che richiedono capacità di adattamento e conoscenza profonda del pesce e dei sapori marini.

