masterchef italia 15 un eliminato nella puntata del 12 febbraio

Anna Zhang è stata eliminata durante la decima puntata di Masterchef Italia 15, trasmessa il 12 febbraio. La sua uscita è arrivata dopo la prova di Mystery Box, in cui ha dovuto affrontare ingredienti di alta qualità sotto pressione, e l’Invention Test a sei mani, che ha messo alla prova la capacità di collaborare tra i concorrenti. Questa settimana, il giudice Bruno Barbieri ha criticato la sua presentazione, ritenendola meno convincente rispetto agli altri.

Ritmo serrato e tanti colpi di scena nel decimo appuntamento con MasterChef Italia 15, trasmesso ieri 12 febbraio su Sky Uno. La serata si è aperta col ritorno di Anna Zhang, vincitrice della scorsa edizione, con una missione speciale: guidare la temuta Mystery Box composta dai suoi ingredienti del cuore. In 45 minuti i concorrenti ancora in gara si sono dovuti cimentare nella realizzazione di un piatto utilizzando gli ingredienti scelti da Zhang, tutti o soltanto alcuni: daikon, lemongrass, colatura di alici, tofu, rombo, pak choi, longan, shiitake, miglio e zafferano. A convincere i giudici è stata Carlotta, riuscita ad esaltare i sapori con l'Azzardo, molto apprezzato anche da Anna.